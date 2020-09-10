Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Deveci yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidibek’ten Malkara ilçesine seyreden Hakan Oturmaz yönetimindeki 59 NG 876 plakalı otomobil, Deveci Mahallesi mevkiinde yoldan geçen koyunların arasına daldı.
Otomobilin çarptığı 8 koyundan 5’i yaralanırken, 3’ü ise olay yerinde telef oldu. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Hakan Oturmaz, karşı taraftan herhangi bir uyarı ışığının yapılmadığını öne sürdü.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 koyun telef oldu
10.09.2020 - 06:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. Otomobil hurdaya dönerken, yaralanan 8 koyundan 3’ü telef oldu.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Deveci yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidibek’ten Malkara ilçesine seyreden Hakan Oturmaz yönetimindeki 59 NG 876 plakalı otomobil, Deveci Mahallesi mevkiinde yoldan geçen koyunların arasına daldı.
Etiketler : tekirdağ kaza,trafik kazası,
730758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730758.aspx
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