Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden kısa süre önce gelen ve klima işi ile uğraşan 23 yaşındaki Latif Uçar, kapalı kasa minibüsüyle servis dönüşünde Ramazan A, idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Uçar’ın minibüsü yan devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Latif Uçar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Uçar, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, Uçar’ın cenazesi Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.