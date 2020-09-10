Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün akşam İZDENİZ’e ait arabalı vapura binen İlkay Görür, iddiaya göre biranda kendisini denize attı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine çağrılan deniz polisi tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde Bostanlı sahili Günbatımı İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü belirlenirken, deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin üstünde yapılan arama sonucu İlkay Görür olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Görür’ün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.