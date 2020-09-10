Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başur Höyükte bulunan bu taşlar Mısır’daki Senet oyunu, yine Anadolu’da da bilinen Mangala oyunu gibi dünyanın en eski oyun taşlarından biri olduğu artık kabul ediliyor. Siirt Başur Höyüğünde 13 yıl kazı yaptıklarını belirten İzmir Ege Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, bu buluntu gurubunun Doğu Anadolu'daki erken bronz çağı I. dönemine tarihlendiğini ve bu buluntu grubunun ortaya çıkarıldığı mezarlara ait kültürel bir hikayeyi anlattığı, MÖ 3100-2800 dolaylarında Siirt’in kültürel ve ticari açıdan önemli bir kavşak olduğunu söyledi. Sağlamtimur, "Bu buluntular ihtimalle ticaret ve hayvancılıkla zenginleşmiş olan yerel elitlere ait olmalıdır. Çünkü oyun taşları dışında ortaya çıkartılan buluntular, mezarların sahiplerinin maddi ve kültürel açıdan zenginliğini göstermektedir” dedi.

40 parçalık oyun seti

Sağlamtimur, Başur Höyükte keşfedilen bu 40 parçalık oyun setini ‘Domuzlar ve Köpekler’ olarak adlandırıldığını çünkü oyun taşları içerisinde bulunan domuz ve köpek figürlerinin oyuna ismini verdiğini, bunun dışında kalan diğer figürlerin oyunun yan unsurları olduğunu, ayrıca bu oyun seti ile birlikte bulunan zara benzeyen bir nesnenin de oyunu yönlendirmeye yarayan ana figürlerden biri olduğunu belirtti. Sağlamtimur, "Oyundaki farklı nesnelerden 4’der adet bulunmuş olması oyunun 4 sayısı ile ilişkili bir aritmetiği olduğunu göstermektedir. Oyunun nasıl oynandığına dair çalışmalar devam etmekte, eğer oyunun kurallarını çözebilirsek Mezopotamya ve Anadolu oyun tarihi açısından önemli bir bilgi olacaktır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar bu buluntuların daha çok Mezopotamya da bulunmuş objeler olduğunu göstermekteydi. Siirt Başar Höyükte bulunan bu taşların oyun tarihi gelişimi açısından Anadolu’nun da hesaba katılması gerektiğini göstermiştir. İngiltere'de çıkan Middle East Eye gazetesine çalışmalarımız ile ilgili bilgi verdik. Verdiğimiz röportaj yayımlandı ve ülkede gündem oldu. Başur Höyük'ün önemi tüm dünyada biliniyor" diye konuştu.