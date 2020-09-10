Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer Baltalimanı’nda freni boşalan otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine uçtu. Kaza sonucu ters dönen otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Baltalimanı Kırlangıç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 YA 545 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Avşar, Kaynak Sokak üzerinde park halinde olan aracına bindi. Sürücü çalıştırdıktan bir süre sonra aracın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil ve içerisindeki Avşar, yaklaşık 10 metreden bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, bahçeye koşarak hafif yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ayakta müdahale ettikten sonra taburcu etti. Polis ekipleri ise ilginç kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Bahçedeki otomobili görenler şoke oldu

Öte yandan, kazayı duyan çevredeki vatandaşlar ise, bariyerlerin başına geldiğinde şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında şaşıp kalan vatandaşlar, uzun süre sürücünün kazayı nasıl yaşadığını anlamaya çalıştı. Ekipler incelemelerinin ardından olay yerinden ayrılırken, bahçedeki aracın ise daha sonra çıkartılacağı öğrenildi.