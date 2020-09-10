Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üreten bir şirkette çalışan şahıs, TikTok uygulamasında beğeni almak için dans ederek biberleri ayaklarıyla çiğnedi. O anlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandığı andan itibaren tepkiler çığ gibi büyüdü. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmaların ardından şahsın çalıştığı firma belirlendi. O firmaya gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesilirken, imalat hazırlığındaki 2,5 ton turşuluk biber de imha edildi.