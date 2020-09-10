Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayarak insanların hayatını tehlikeye atanlara 3 bin 150 lira ceza kesileceği belirtildi. Kurallara uymayanlar hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Covid-19 testi pozitif veya temaslı olarak karantina altında olup, karantina kurallarını ihlal ederek toplum sağlığını tehlikeye atan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına alınacak ve karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama yemek gibi tüm masraflar kendilerinden tahsil edilecek olup, bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."