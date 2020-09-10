Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alabayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenilirken bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.