Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Aslanbaba Mahallesi'nde yaşandı. Evinin yakınında oyun oynayan 10 yaşındaki Rasim Muhsin Kurnaz, elektrik direğine dokunduğunda akıma kapıldı. Ailesi tarafından özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
10.09.2020 - 23:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : şanlıurfa,çocuk,elektrik,
730960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730960.aspx
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