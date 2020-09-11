Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selâmi Atalay tarafından hamile kadına derhâl müdahale edilerek ateşi ve tansiyonu ölçüldü, ağrı kesici iğne yapıldı. kadının ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak ambulans istendi. Ambulansın ulaşması beklendiği esnada İmaç’ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonuyla doğum uzmanıyla irtibat kurularak Shh. Atalay tarafından bebeğin doğumu gerçekleştirildi. Anne ve erkek bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Anne ve Selâmi ismi verilen bebeği Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü. İHA