Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selâmi Atalay tarafından hamile kadına derhâl müdahale edilerek ateşi ve tansiyonu ölçüldü, ağrı kesici iğne yapıldı. kadının ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak ambulans istendi. Ambulansın ulaşması beklendiği esnada İmaç’ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonuyla doğum uzmanıyla irtibat kurularak Shh. Atalay tarafından bebeğin doğumu gerçekleştirildi. Anne ve erkek bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Anne ve Selâmi ismi verilen bebeği Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü. İHA
Doktor talimat verdi, Jandarma doğum yaptırdı
11.09.2020 - 03:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, önceki gün Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi’ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç’ın doğum sancılarının başladığını söyledi.
Etiketler : doğum,asker,
730983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730983.aspx
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