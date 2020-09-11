Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor. İlkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan marka, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantası gibi ürünlerin yanı sıra çocukların rahat edebilecekleri giyim koleksiyonlarını mağazalarında çocuklar ile buluşturuyor.

“Okulda da tarzımız güzel” kampanyası ile aldıkça artan indirimler sunuluyor

Boyner, “Okulda da tarzımız güzel” söylemiyle okula dönüş dönemini özel bir kampanya başlatan marka, yüzde 30' varan indirimler uyguladığı duyurdu. Dünyaca ünlü spor markalarının stil ve konforu bir arada sunan çantaları ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edilirken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantalar ise ilkokul öğrencilerinin seçenekleri arasında yer alıyor.

Okula dönüş modası

Erkek çocuklar için jeanler, chino pantolonlar, eşofman takımlar, sweatshirtler; kız çocukları için taytlar, renkli pantolonlar, etekler ve bluzlar okula dönüş için raflarda yerini aldı.Çizgi film karakterleri ve süper kahramanlardan; Örümcek Adam, Batman, Transformers, Star Wars, Arabalar, Harika Kanatlar, Barbie ve Frozen gibi karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler markanın mağazalarında öğrencilerin ve ailelerin beğenisine sunuluyor.