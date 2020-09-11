Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşımız ile iki jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma yarbayımız yaralanmıştır” denildi.