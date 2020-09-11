İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşımız ile iki jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma yarbayımız yaralanmıştır” denildi.
Şehidin adı ve memleketi belli oldu
11.09.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Samsun nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Mahmut Top ile iki uzman çavuş şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Etiketler : şehit,memleket,Yıldırım-10,
731148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731148.aspx
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