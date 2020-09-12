Amanos Dağları Çat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
12.09.2020 - 07:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 07:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Etiketler : hatay,orman yangını,
731263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER