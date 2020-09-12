Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Ağustos ve Eylül ayında toplanan sakızı genellikle köknar ağacına bulunuyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

Çoban armağanı sözü eskide kaldı

Artvin’in bir çok bölgesinde olduğu gibi Yusufeli İlçesi Kılıçkaya köyü ormanlardan toplanan çam sakızı, tarımla uğraşan köylünün alternatif geçim kaynağı. Köy sakinlerinden Ufuk Kurt, küçük yaştan itibaren topladığı çam sakızını şimdi değeri oldukça arttığını ifade etti.

“Çam sakızı çoban armağanı” değiminin eskide kaldığını kaydeden Kurt, "Şimdi kilosu 700-750 liradan satılıyor. Neredeyse çeyrekle aynı fiyattalar" dedi.

"Bir ağaçta en fazla 300-400 gram oluyor"

Çamsakızının genellikle köknar ağacında olduğunu belirten Kurt "Genelde köknar ağaçların bol olduğu ormanlara gidiyoruz. Bıçak yardımıyla araçların üzerinde olan sakızlarını topluyoruz. Taze çam sakızını çiğnemek için, eski olan ise toz haline getirip balla karıştırarak mide ağrısına iyi geldiği için tüketiyoruz. Bir ağaçta en fazla, 300 yada 400 gram toplanabilir. Oldukça zor bir iş. Ağaçların tepesine çıkıp inerken eline, ayağına yapışıyor. Üstün başın berbat oluyor. Herkesin yapacağı iş değil" diye konuştu.

"20 metrelik ağaçların tepesine çıkıyoruz"

Fahri Kuru ise toplamasının oldukça zahmetli olduğunu ifade ederek “Genelde köknar ağacında olur, bıçak yardımıyla toplanır. Belirli bölgelerde olur toplaması zordur, herkes çıkıp toplayamaz. 12 metre ile 20 metre uzunluğunda olan ağaçlar var. Tepesine kadar çıkıp topluyoruz. Bir günde 100 gramda toplarsın yarım kiloda toplarsın. Mide ağrısına iyi gelir diye biliyoruz. Babam 94 yaşında devamlı kullanıyor” şeklinde konuştu.