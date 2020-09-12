Edinilen bilgilere göre araç Batman Beşiri karayolunda yandı. Seyir halinde olan 27 R 3685 plakalı araç sürücüsü Hayri Yıldız, Batman’dan Beşiri’ye giderken araç aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yanan aracı söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeki araç alev aldı
12.09.2020 - 14:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da seyir halindeki araç aniden alev aldı. Yangında araçta maddi hasar oluştu.
Etiketler : Batman,
731322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731322.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER