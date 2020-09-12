Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 56 yaşındaki Mevlüde Urhan ve kızı Buse Nur Urhan (20) Torul ilçesine bağlı Günay köyüne geldi. Tatil için memleketlerine gelen anne ve kızı kuşburnu toplamak için komşularıyla Körgöze mevkisine gitti. Kuşburnu topladıkları esnada yıldırımın düşmesi sonucu yere yığılan anne ve kızını gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşburnu toplarken yıldırımın düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden anne ve kızın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.