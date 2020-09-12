Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Ahılı köyünde yaptığı devriye sırasında H.Ş.'ye ait kahvehanede oyun oynandığını tespit etti. Kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 12 kişiye, toplamda 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.