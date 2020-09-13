Alınan bilgiye göre, 31 PR 985 plakalı tır sürücüsü Ömer Ö, Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapan aracını yol kenarına park etti. Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği tırın geri kaydığını gören Ömer Ö, durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tamir etmek istediği tırın altında kaldı
13.09.2020 - 04:20 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : adana,adana kaza,trafik kazası,
731447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731447.aspx
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