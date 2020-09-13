Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini gösterdi. İlk önce Ankara Polatlı’dan çıkan ve daha sonra bölgeye yayılan fırtına nedeniyle ilçenin Ayvalı mahallesinde elektrik kabloları birbirine değmesi sonucu oluşan kıvılcım, yangına sebep oldu. Mahalle mezarlığının yarısından fazlası alev alev yandı. Şehitlerin de yattığı, ağaçların tutuştuğu mezarda çıkan yangın haberi alan vatandaşlar ilk mücadele yapsa da rüzgarla hızlı alev alan yangın mezarlığa büyük zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ot ve küçük ağaçların kül olduğu yangını daha da fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur ilçenin birçok yerinde hasara neden oldu. İlçenin Kavuncu mahallesinde içinde bir vatandaşın yaşadığı bir konteyner devrilirken, vatandaş kurtarılarak sığınma evine götürüldü. Ayrıca fırtınadan en çok zarar gören Kavuncu, Yeşilyaka ve Ayvalı mahallelerinde onlarca ağaç yerinden kopararak yollara ve bahçelere düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.