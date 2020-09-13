Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde Şehit Yarbay Songül Yakut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Operasyonda 41 tüp, 2 jeneratör, 1 tabanca, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet av tüfeği, 100 metre infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya darbe
13.09.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 tüp, 2 jeneratör, 1 tabanca, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 av tüfeği, 100 metre infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde Şehit Yarbay Songül Yakut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Operasyonda 41 tüp, 2 jeneratör, 1 tabanca, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet av tüfeği, 100 metre infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şırnak,
731550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731550.aspx
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