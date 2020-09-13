Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkezde bir günde 76 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 83 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulucami, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre mahalleleri ile Bozatlı ve Düzce köyünde 76 adresin karantinaya alınmasına karar verdi