Adıyaman merkezde bir günde 76 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 83 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulucami, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre mahalleleri ile Bozatlı ve Düzce köyünde 76 adresin karantinaya alınmasına karar verdi
Adıyaman'da 76 adres karantina altına alındı
13.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 76 adres karantina altına alındı.
Etiketler : koronavirüs,karantina,
731576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731576.aspx
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