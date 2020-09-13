Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, son dönemde artan vakalar nedeniyle 14 gün süre ile karantinaya alındı. Konuyla ilgili Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle ilçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12.00’den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.