Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih ve Sevim Göymen çifti, akşam saatlerinde bir yakınlarının evine misafirliğe geldi. Çift evdeyken, 7 yaşındaki Emir Göymen’de sokakta arkadaşıyla oynamaya başladı. Çocuklar birbirleriyle şakalaştığı esnada 34 FYD 80 plakalı otomobille sür'atli bir şekilde seyreden kimliği henüz belirsiz sürücüsü, sokakta oynayan 7 yaşındaki Emir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emir yere savrularak yaralanırken, vicdansız sürücü ise frene bile basmadan kaçtı.

Vicdansız sürücü Emir’e çarpıp kaçtı

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 7 yaşındaki Emir arkadaşlarıyla sokakta oyun oynuyor. Emir bir ara ara sokağa girerek arkadaşıyla şakalaşıyor. O esnada sür'atli bir şekilde sokakta seyreden sürücü, yola çıkan Emir’e çarpıyor. Çocuk yere savrulurken, sürücü ise hız kesmeden kaçıyor. Kazayı gören Emir’in ailesi koşarak yanına geliyor. Diğer görüntüde ise sürücü hızla kaçmaya devam ediyor.

Küçük çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı

Kazanın ardından çocuklarının yerde olduğunu gören Fatih ve Sevim çifti, koşarak yanına geldi. Panik içerisinde çocuğu araca bindiren aile, apar topar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Emir’in, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve karın bölümünde sıvı patlaması meydana geldiği öğrenildi. Geceyi hastaneye geçiren Emir Göymen, dün sabah saatlerinde taburcu edilerek evine gönderildi.

“Araba bana çarptı ve gitti yakalanmasını istiyorum”

Evde istirahat eden ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Emir Göymen, “Ben kenardaydım, araba öyle bir sağ, bir sol yaptı. Ondan sonra da bana çarptı, ben orada kenardaydım. Araba gitti, sonra beni hastaneye götürdüler. Bacağım bir de kolum acıyor. Zaten plakası bulunmuş, yakalansın” dedi. Emir’in akrabası Hatice Gümüş ise, “Yukarıdan gelip çocuğa çarpmasıyla birlikte kaçtı gitti. sonra biz çocuğa hastaneye götürdük. Çocukta iç kanamadan şüphelendiler. Bir gece sabaha kadar hastaneye kaldık. Şimdi eve götürdük ama çocuk bacağından topallıyor. Sürücü bırakıp kaçtı, daha ilgilenmediler. Sürücünün yakalanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis vicdansız sürücünün peşinde

Öte yandan olayın ertesi günü emniyete giden baba Fatih Göymen, çocuğuna çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntüleri vererek ve tespit ettikleri plakayı polise bildiren baba Göymen, olayı anlatarak sürücünün yakalanması istedi. Babanın şikayetini alan polis ekipleri, her yerde Emir’e çarpıp kaçan vicdansız sürücüyü arıyor.