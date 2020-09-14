Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak için Karaçomak Barajına giden 55 yaşındaki Seyfettin Urgancı, dengesini kaybederek suya düştü. Urgancı, sudan çıkamayarak boğuldu. Bir süre sonra yakınları haber alamayınca ihbarda bulundu. Karaçomak Barajında yapılan incelemede Seyfettin Urgancı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Urgancı’nın cenazesi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Balık tutmaya giden şahıs, suya düşerek boğuldu
14.09.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da sabah erken saatlerde balık tutmak için baraja giden şahıs, suya düşerek boğuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kastamonu,
731767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731767.aspx
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