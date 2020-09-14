Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki A.G.'nin yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Test sonucunu beklemeden Ankara-Kırşehir arasında yolculuk yaptığı belirlenen A.G. için Kırşehir'deki filyasyon ekipleri harekete geçti.

Kırşehir filyasyon ekibi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek vatandaşın otobüsle Kırşehir’e gelmek üzere olduğunu tespit etti. Akşam saatlerinde jandarma ekipleri ile birlikte Akpınar ilçesi mevkiinde A.G.'nin içinde bulunduğu otobüs durduruldu.

Eşi ile birlikte seyahat eden A.G., otobüsten indirilerek sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla ikametine götürüldü.

Otobüste yolculuk yapan diğer yolcular tedbir amaçlı 14 gün karantina altına alındı.