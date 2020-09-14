Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan'a bağlı Görmez Mahallesinde yaşayan Fatma Korkmaz'ın eşi, adli bir suçtan dolayı cezaevine girdi. 4 çocuğu ile birlikte ortada kalan Fatma Korkmaz, çocuklarına hem babalık hem de annelik yapmaya başladı. Herhangi bir geliri olmayan ve evleri de yıkılmak üzere olan Fatma Korkmaz, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesi çağrısında bulundu. Korkmaz, "Kış yaklaştı evimin penceresi ve kapısı kırık, çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Evimin bir çok ihtiyacı var, alamıyorum. Çocuklarımın üzerinde hep aynı elbise var. Yıkıyorum başka giyecek elbiseleri yok. Bazen de ıslak ıslak giyiyorlar. Önümüz kış, evin penceresi ve kapısı kırık, şimdi bunları nasıl yapacağımı kara kara düşünüyorum. Bana uzanacak yardım elini bekliyorum" dedi.