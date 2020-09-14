Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 38 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Musalla, Sıratut, Siteler, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahallelerinde 38 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
14.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
731808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731808.aspx
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