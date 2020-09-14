Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyü 14 Eylül itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Gökçeler köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" dedi.
Kütahya'da bir köy daha karantinaya alındı
14.09.2020 - 21:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Gökçeler köyü karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,köy,
731877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731877.aspx
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