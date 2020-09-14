Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağışeyhler köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi, Çorum ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre köylerdeki vatandaşlar ve ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Çorum’da orman yangını
14.09.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un İskilip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çorum,orman yangını,
731906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731906.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER