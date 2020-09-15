Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde M.B, ağabeyi A.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B, A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan A.B, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B'nin gidebileceği yerlerde araştırma başlattı. Şüphelinin Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B'nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine "Dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına uymayan M.B, iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı. Polis tarafından yakalanan M.B olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.