Yerlikaya, Twitter hesabından "#koronavirüs" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1480 ekip, 7 bin 847 denetçi ile 25 bin 255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığımızı tehlikeye atan 1531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki Covid-19 denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı
15.09.2020 - 10:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul,covid-19,denetim,Ali Yerlikaya,
732001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732001.aspx
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