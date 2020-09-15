Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yağmur Şimşek, 6. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 6. katın penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
15.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yağmur Şimşek, 6. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
732038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732038.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER