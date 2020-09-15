Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Yağmur Şimşek, 6. katın penceresinden düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.