Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi, Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Nadir A’nın kullandığı 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulanslı ile Süleyman T. idaresindeki 27 D 7787 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hasta nakil ambulansı sürücüsü Nadir A. ile Ayşe T. Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince tedavisi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15.09.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi, Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Nadir A’nın kullandığı 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulanslı ile Süleyman T. idaresindeki 27 D 7787 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hasta nakil ambulansı sürücüsü Nadir A. ile Ayşe T. Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
732081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732081.aspx
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