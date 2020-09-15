Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca köyünde Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla karantina tedbirleri alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığının vurgulandığı açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
15.09.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca köyünde Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla karantina tedbirleri alındığı anımsatıldı.
Etiketler : Sivas,
732086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732086.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER