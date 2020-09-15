Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Maltepe’de bulunan bir restoranın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına Maltepe’den ve Erenköy’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye soğutma çalışmaları yaparak yangını tamamen söndürürken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.