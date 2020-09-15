Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Düzce’nin Gölyaka ilçesine giden bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Düzce’den Gölyaka istikametine giden Adem Ç.’nin kullandığı 81 AE 052 plakalı Mercedes marka otomobil yolun karanlık olması nedeniyle önüne çıkan mandayı fark edemedi. Önce mandaya çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Adem Ç. ve yolcu olarak bulunan Merve G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparken yaralı sürücü Adem Ç.’yi ve Merve G.’yi ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.



Diğer taraftan yolda yatan mandanın sahibi kaza yerine gelerek kulak küpesini aldı. Mandanın yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.