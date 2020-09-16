Trabzon Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi’nde görevli polis memuru Hasan Okumuş, Covid-19’dan hayatını kaybetti.
Okumuş, Trabzon’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk polis memuru olarak kayıtlara geçti.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 5 gündür tedavi gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki Okumuş’un cenazesinin yarın Akçaabat ilçesi Eskiköy mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.