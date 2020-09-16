Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısının artırıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi , vatandaşların koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda daha duyarlı davranmalarını isteyerek, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yoğun bakım yatak sayımıza koronavirüs hastaları için ek 10 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek, koronavirüslü hastalarımız için yoğun bakım yatak sayımızı 33’e çıkardık. Lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım." ifadelerini kullandı.