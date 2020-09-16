Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kelkit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla 64 kilometrekare alana 1980-1990 yılları arasında inşa edilen Kılıçkaya barajının su toplamaya başlamasıyla birlikte Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Büyükgüzel köyü sular altında kaldı. Büyükgüzel köyünün tarihi camisiyse suyun altında kalarak gözden kayboldu. Yaklaşık 30 yıl sonra barajın kurumasıyla ortaya çıkan cami, son yıllardaysa baraj kapaklarının açılması ve kuraklığın etkisiyle sonbahar aylarında yeniden ortaya çıkıyor. Yanına kadar gidilebilen baraj ortasındaki cami, suların baraja toplanmasıyla ilkbaharda yeniden gözden kayboluyor.

Çoban Ramazan Kuzpınar, suların çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi cami olduğunu belirterek, “Su normalde ağaçların oraya kadar çıkıyor. Bazen çoğalıyor bazende azalıyor. Su çok olursa yola kadar geliyor. Şuanda su yok. Orası tarihi camimiz. Büyükgüzel köyü camisi. Burada bulunan köyler suların gelmesiyle yukarı taşındı. Köyler hep buradaydı Devlet yukarı taşıdı. Her sene böyle kuruyor“ dedi.