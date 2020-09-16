Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Eğribelen Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada yaşayan Kahraman Şirin (56) aniden rahatsızlandı. Şirin’in ailesinin haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan devreye girdi. Vali Özkan’ın talimatıyla bölgeye Sikorsky tipi askeri helikopter ile sağlıkçılar gönderildi. Yayladan alınan Şirin, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.