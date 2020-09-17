Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı’da, çevresinde ilk olarak 2015’te yer sarsıntılarına bağlı oluşan 15 metre derinliğindeki obruklar sebebiyle taşınma kararı alınan, merkeze bağlı İnandık köyünün sakinleri, sosyal tesisleri, ticari ve yeşil alanları, yollarıyla modern bir yerleşim yerine kavuşuyor.

Ankara yolu üzerinde 65 konut ve 46 ahırdan oluşacak modern köye 32 hane sahibi taşınırken kısa sürede bütün köyün taşınma işleminin tamamlanması planlanıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik “Geriye kalan 33 konutumuz da yüzde 80 seviyesinde tamamlanmış, yaz bitmeden inşallah vatandaşlarımıza teslim edip oturulacak hâlde olacaktır” diye konuştu. Taşınmanın ardından eski köyde yıkım işlemlerini başlatacaklarını ifade eden Özçelik “Yeni köy 100 bin metrekarelik yerleşim alanına sahip. Modern bir ilçede olması gereken bütün planlar köyümüzde mevcut” dedi.