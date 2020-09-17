Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarihinde yeni bir sayfa açacak bir projenin daha mimarı oldu. Yılların kangren hâline gelen kentsel dönüşüm probleminde eski sanayi sitesinin dönüşümüyle ilgili Ankara’da görüşmeler yürüten Başkan Özlü, önceki akşam Düzcelilere müjdeyi verdi.

Görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü dönüşüme dair protokolü imzaladı. Hazırlanan protokole göre projenin tasarım ve her türlü inşaat uygulamaları için de, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de protokol tarafları olarak imza attı. Protokole göre Beslanbey Yeni Sanayi Sitesi Projesinin İhale ve İnşaat yapım süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

“Elli bin metrekarelik bir alan”

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TOKİ, Düzce TSO ve Düzce Belediyesi’nin arasında hazırlanan protokolün imza töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şahitliğinde yapıldı. Protokol ile Kentsel Dönüşüm Projesi’ne tabi olarak yenilenecek sanayi sitesi Beslanbey Mahallesi’nde inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak. Bu amaçla, ilk aşamada Beslanbey’de 50 bin 507 metrekarelik alan hazırlanıyor. Daha sonra buna Belediye’ye ait yerlerin trampa edilmesi ile 12 bin 770 metrekare alan ilave edilecek.

“Tarihi bir imza atıldı”

Protokole ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ankara’da, Düzce’nin gelişimi ve kentsel dönüşüm için ‘tarihi bir imza’ atıldığını belirterek “Düzce için en önemli projelerimizden birini daha hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Düzce il merkezinde faaliyet gösteren 1970’li yıllarda yapılmış olan küçük sanayi sitesinin şehir merkezinde kalmış olması, bu alandaki köhnemiş yapıların, şehir merkezindeki fiziksel çevrenin iyileştirilebilmesi için Düzce-Merkez-Beslanbey Mahallesi’ndeki Yeni Sanayi Sitesi alanına taşınması projesi hayata geçiyor. Yıllardır sanayi esnafı da bölgedeki vatandaşlar da iş yerleri ile sanayi dükkânlarının iç içe geçmesinden yakınıyordu. Artık bu durum geçmişte kalıyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Biz bu şehrin çehresi değişecek diyorduk. Bunu gerçekleştiriyoruz. Düzce hem sosyal ve kültürel açıdan gelişecek hem de ekonomik açıdan gelişecek. Biz, bu şehrin vizyonunu belirliyoruz. Düzcemiz’e, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.