Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, M.Ş,İ.Ş. ve M.Ş.’nin serik ilçesi Nebiler Mahallesi Aksu çayı içinde ada şeklindeki bir toprak parçasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. KOM Şube, Serik ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından şüphelilerin arazisinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 kilo 300 gram esrar, 585 kök kenevir, 40 litre sıvı gübre, su dinamosu, 33 metre su hortumu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.