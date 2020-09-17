Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emet ilçesinde Kuyupınar Camii imamı hafızlık okulunda geçici görevlendirilince, bir başka caminin müezzini Emet Müftülüğü tarafından Kuyupınar Cami imamlığına vekalet etti. Vekalet eden müezzin Ömer E. korona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Testleri pozitif çıkan imamın görev yaptığı camiye sürekli olarak gelen vatandaşlar tedbir karantinasına alındı.

Emet Sağlık ekipleri tarafından Kuyupınar Camii’nde cemaatle namazlara katılan ilk etapta 3 kişi görev yerlerinden karantinaya alırken, ilçede cami cemaatine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Caminin evinin bitişinde bulunması nedeniyle vakit namazlarını cemaatle kıldığını belirten Emet AK Parti Eski İlçe Başkanı Ali Mor, ”Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın Korona virüs olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizlerin 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum. Camimizinde yeni bir izolasyondan geçmesini talep ediyoruz. Bu süreçte sağlık korunmayla elde edilebilecek bir durum. Ummadığınız yerde, ummadığınız kişiden hastalığı kapabilirsiniz. Lütfen dikkat edelim “dedi.

Emet belediye ekipleri camide dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.