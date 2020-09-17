Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesi’nde evlere yakın bir bölgeden başlayan ve her fırsatta önce mahallelilerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın ekiplerinde gelmesi ile yapılan söndürmenin ardından yeniden aynı noktadan başlaması kundaklama şüphesine neden oldu. Gün boyu tam 6 kez yanan bölgede yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanda örtü yangını çıktı. Alanda bulunan çam ağaçlarının yanı sıra zeytin ağaçları zarar gördü.

Emniyet ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgeyle ilgili kundaklama şüphesi ile soruşturma sürüyor.