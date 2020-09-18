Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı. Bölgeye giden sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Aksaray-Adana karayolunda feci kaza: 37 yaralı
18.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı. Bölgeye giden sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,Aksaray-Adana karayolu,
732703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732703.aspx
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