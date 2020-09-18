Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Uskumruköy'deki villasında üçüncü bir maymunu yasalara aykırı şekilde elinde tuttuğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin villasına baskın yapıldı. İzgi'nin maymunu, yetkililer tarafından koruma altına alındı. Meriç İzgi ve yanındaki Elif Türkan E. gözaltına alındı. İzgi'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.