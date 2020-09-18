Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Kıbrıs Gazilerinden Veyis Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Kalkan, Ay Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. Türk bayrağına olan sevgisi ve sürekli yanında bayrak bulundurması ile dikkat çeken Kalkan’ın vefatı şehirde üzüntüye neden oldu.



Kalkan’ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü, tedavisi devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.