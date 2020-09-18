Sivas’ın Kıbrıs Gazilerinden Veyis Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Kalkan, Ay Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. Türk bayrağına olan sevgisi ve sürekli yanında bayrak bulundurması ile dikkat çeken Kalkan’ın vefatı şehirde üzüntüye neden oldu.
Kalkan’ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü, tedavisi devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Türk bayrağını yanından ayırmazdı, koronavirüsten hayatını kaybetti
18.09.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile dikkat çeken, birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan’da Covid-19’a yenik düştü.
Sivas’ın Kıbrıs Gazilerinden Veyis Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Kalkan, Ay Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. Türk bayrağına olan sevgisi ve sürekli yanında bayrak bulundurması ile dikkat çeken Kalkan’ın vefatı şehirde üzüntüye neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan,koronavirüs,
732751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732751.aspx
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