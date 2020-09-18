Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Valiliğince pazar yerlerinde yapılan denetimler sonucunda pazarcı esnafının Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilince İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün Ulus pazarı giriş kısmındaki yaş sebze-meyve pazarının açılmasına izin verilmedi. Alınan karar, günler öncesinden pazarcı esnafına tebliğ edilse de karardan haberi olmayan birçok pazarcı esnafı bugün tezgahını açmak için pazar yerine geldiğinde şok yaşadı. Zabıta ekipleri tarafından uyarılan pazarcı esnafı, tezgahlarını açmadan pazar yerinden ayrıldı. Pazarcı esnafı kadar pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Pazar yerinin otopark olduğunu gören vatandaşlar, pazarın neden açılmadığını öğrenmek için zabıta ekipleriyle görüştü.

Pazara alışveriş için geldiğini belirten bir vatandaş şok olduğunu söyledi. Pazarın kapatılma kararından haberi olmadığı için pazar yerine gelen yaşlı bir vatandaş da, giysi bölümünde gezdikten sonra sebze-meyve almadan gideceğini belirtti. Bir diğer vatandaş, “Korona var diye çıkmayalım mı? Ben nereden alışveriş yapacağım? Millet korona virüsünden değil açlıktan ölecek” dedi.