Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:21.43 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 1 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.