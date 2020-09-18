Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:21.43 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 1 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem
18.09.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Elazığ,
732857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732857.aspx
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